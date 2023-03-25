Капелло о Роналдо: «Просил президента «Реала» вышвырнуть его. Он весил 94 кг, любил ночную жизнь и женщин. Я и Берлускони об этом рассказал, а на следующий день читаю: «Роналдо – в «Милане»
Фабио Капелло рассказал, как в 2007 году убрал из «Реала» Роналдо.
«Реалу» повезло, что он избавился от Роналдо. Шучу... Хотя не такая это и шутка, в ней есть правда.
Я говорил с президентом и сказал ему, что Роналдо надо вышвырнуть из клуба.
Он весил 94 кг. Я спрашивал у него: «Когда ты с Бразилией выиграл ЧМ-2002 в Японии и Корее, сколько ты весил?» Он ответил, что 84.
Что это такое? Ты не можешь играть, если весишь 94 кг. Я сказал, что ему нужно похудеть, но он этого не сделал. Ему нравились ночная жизнь, женщины...
Я сказал президенту, что мы должны продать Роналдо. Была договоренность с какой-то арабской командой или вроде того, но мне позвонил Берлускони: «Фабио, как там Роналдо?»
Я рассказал ему: «Синьор президент, не берите его, он любит ночную жизнь, любит женщин, весит 94 кг». Он отвечает: «Большое спасибо, Фабио!»
А на следующий день я читал в La Gazzetta dello Sport: «Роналдо переходит в «Милан», – рассказал бывший главный тренер «Реала».
Роналдо бразилец - гениальный футболист, но в Реале последние 2-3 года он был ущербом, который тянул команду на дно
До его прихода Реал брал ЛЧ через раз, при нём был дан старт печальной серии из вылетов в 1/8 и только 1 Ла Лига за 5 лет
Закончил максимально бесславно с 7 матчами и 1 голом (2006/2007), при том что в тех играх где он участвовал проиграли 5 раз...