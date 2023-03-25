Капелло о Роналдо: «Просил президента «Реала» вышвырнуть его. Он весил 94 кг, любил ночную жизнь и женщин. Я и Берлускони об этом рассказал, а на следующий день читаю: «Роналдо – в «Милане»

Теги Милан Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Фабио Капелло серия А Италия Ла Лига Сильвио Берлускони Футбол

Фабио Капелло рассказал, как в 2007 году убрал из «Реала» Роналдо.

«Реалу» повезло, что он избавился от Роналдо. Шучу... Хотя не такая это и шутка, в ней есть правда.

Я говорил с президентом и сказал ему, что Роналдо надо вышвырнуть из клуба.

Он весил 94 кг. Я спрашивал у него: «Когда ты с Бразилией выиграл ЧМ-2002 в Японии и Корее, сколько ты весил?» Он ответил, что 84.

Что это такое? Ты не можешь играть, если весишь 94 кг. Я сказал, что ему нужно похудеть, но он этого не сделал. Ему нравились ночная жизнь, женщины...

Я сказал президенту, что мы должны продать Роналдо. Была договоренность с какой-то арабской командой или вроде того, но мне позвонил Берлускони: «Фабио, как там Роналдо?»

Я рассказал ему: «Синьор президент, не берите его, он любит ночную жизнь, любит женщин, весит 94 кг». Он отвечает: «Большое спасибо, Фабио!»

А на следующий день я читал в La Gazzetta dello Sport: «Роналдо переходит в «Милан», – рассказал бывший главный тренер «Реала».

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8 комментариев

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Mr@k
Ответ el ruso guapo
94 кг неплохо, в принципе, но там явно не 94 было. 115 возможно)
этот сейчас где то так
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Фран
Даже страшно представить как великий Зубастик разрывал бы без травм и склонности к гедонизму. Как же на его игру было приятно смотреть. Он и с пузом и бутылкой пива в руке, будет посильнее большинства форвардов современности. Так или иначе он поиграл за клубы-антагонисты по сути. Конечно, его, как и Ривалдо никак нельзя назвать легендой именно Милана. Это просто легенда футбола. Думаю мало кого ещё так одинаково любят фанаты Милана, Интера, Реала и Барселоны. Человек, самый никчёмный ЧМ в истории, превратил в праздник футбола - это величие, как оно есть.
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Эль Иберико
Вот это да, всегда тактичный Капелло и так высказался. Неожиданно. Видимо, с Кассано сдружился под старости лет )
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ARIGAMI ARIGAMI
Обидно было – наблюдать за падением зубастика
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el ruso guapo
94 кг неплохо, в принципе, но там явно не 94 было. 115 возможно)
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charly_54
Ответ А. Мостовой
Если только один Роналду - Криштиану. Бразильская подделка с 13 голами за карьеру в ЛЧ и рядом не стоит.
Рональдиньо тоже роналду
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А. Мостовой
Если только один Роналду - Криштиану. Бразильская подделка с 13 голами за карьеру в ЛЧ и рядом не стоит.
+3
-10
-7
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Artem Piatkov
Капелло прав
Роналдо бразилец - гениальный футболист, но в Реале последние 2-3 года он был ущербом, который тянул команду на дно

До его прихода Реал брал ЛЧ через раз, при нём был дан старт печальной серии из вылетов в 1/8 и только 1 Ла Лига за 5 лет

Закончил максимально бесславно с 7 матчами и 1 голом (2006/2007), при том что в тех играх где он участвовал проиграли 5 раз...
+5
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