Роналду о 0:0 с Шотландией: «Мы будем продолжать вместе»
Криштиану Роналду лаконично отреагировал на ничью Португалии в Лиге наций.
39-летний нападающий «Аль-Насра» провел полный матч 4-го тура Лиги наций на выезде против Шотландии, но не сумел отличиться (0:0). У Криштиану прервалась серия из трех матчей подряд с голами, а у сборной – из трех побед.
Португалия лидирует в группе 1 лиги A Лиги наций с 10 очками. До конца года команда тренера Роберто Мартинеса встретится с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).
«Мы будем продолжать вместе», – написал Роналду и опубликовал фотографию команды.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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