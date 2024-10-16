Роналду о 0:0 с Шотландией: «Мы будем продолжать вместе»

Криштиану Роналду лаконично отреагировал на ничью Португалии в Лиге наций.

39-летний нападающий «Аль-Насра » провел полный матч 4-го тура Лиги наций на выезде против Шотландии , но не сумел отличиться (0:0). У Криштиану прервалась серия из трех матчей подряд с голами, а у сборной – из трех побед.

Португалия лидирует в группе 1 лиги A Лиги наций с 10 очками. До конца года команда тренера Роберто Мартинеса встретится с Польшей (15 ноября) и Хорватией (18 ноября).

«Мы будем продолжать вместе», – написал Роналду и опубликовал фотографию команды.

Фото: x.com/Cristiano