Виктор Фонт: «Реал» может подписывать Мбаппе каждый год, от «Барсы» их отличает профессионализм. Но у них нет прозрачности»

Виктор Фонт сравнил модель работы «Реала» и «Барселоны».

«Они могут подписывать Мбаппе каждый год. У них будет рост доходов от стадиона, чего не будет у «Барселоны».

У нас не такая модель, как у «Мадрида ». Единственное, что отличает их от нас, – это профессионализм в клубе, но у них нет прозрачности, и они не рассчитывают на сосьос», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».

Фонт о бюджете «Барсы»: «Доходы от «Камп Ноу» пойдут на погашение долгов, контракты Гави, Педри и Ямаля нужно улучшить. Купить Холанда мы не сможем, хватит продавать иллюзию»