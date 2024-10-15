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Виктор Фонт: «Реал» может подписывать Мбаппе каждый год, от «Барсы» их отличает профессионализм. Но у них нет прозрачности»

Виктор Фонт сравнил модель работы «Реала» и «Барселоны».

«Они могут подписывать Мбаппе каждый год. У них будет рост доходов от стадиона, чего не будет у «Барселоны». 

У нас не такая модель, как у «Мадрида». Единственное, что отличает их от нас, – это профессионализм в клубе, но у них нет прозрачности, и они не рассчитывают на сосьос», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».

Фонт о бюджете «Барсы»: «Доходы от «Камп Ноу» пойдут на погашение долгов, контракты Гави, Педри и Ямаля нужно улучшить. Купить Холанда мы не сможем, хватит продавать иллюзию»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Виктор Фонт
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