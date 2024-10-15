«Милану» интересен Мастантуоно. За хавбеком «Ривер Плейт» следили «Реал» и «Барса»
«Милан» заинтересовался Франко Мастантуоно.
Ранее 17-летнего хавбека «Ривер Плейт» связывали с «Реалом», испанский клуб называли фаворитом в борьбе за игрока. Также интерес к Франко приписывали «Барселоне» и «Челси».
По данным SportMediaset, «Милан» уже довольно давно следит за Мастантуоно.
Однако сложность для «россонери» заключается в большой сумме отступных – 41 миллион евро (ранее писали о 45 млн – Спортс’‘), которую, впрочем, можно разбить на два платежа.
В качестве плюса отмечается наличие итальянского паспорта у полузащитника.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: SportMediaset
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