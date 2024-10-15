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«Милану» интересен Мастантуоно. За хавбеком «Ривер Плейт» следили «Реал» и «Барса»

«Милан» заинтересовался Франко Мастантуоно.

Ранее 17-летнего хавбека «Ривер Плейт» связывали с «Реалом», испанский клуб называли фаворитом в борьбе за игрока. Также интерес к Франко приписывали «Барселоне» и «Челси».

По данным SportMediaset, «Милан» уже довольно давно следит за Мастантуоно.

Однако сложность для «россонери» заключается в большой сумме отступных – 41 миллион евро (ранее писали о 45 млн – Спортс’‘), которую, впрочем, можно разбить на два платежа.

В качестве плюса отмечается наличие итальянского паспорта у полузащитника.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: SportMediaset
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Аргентина
logoРивер Плейт
возможные трансферы
Франко Мастантуоно
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