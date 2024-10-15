Переговоры Тухеля и FA – на продвинутой стадии. Стороны могут скоро договориться

Томас Тухель может возглавить сборную Англии в ближайшее время.

Ранее стало известно , что немецкий специалист является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии .

По информации The Guardian, переговоры между тренером и Футбольной ассоциацией Англии находятся на продвинутой стадии. Уже скоро стороны могут достигнуть договоренности.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера английской национальной команды занимает Ли Карсли . При нем сборная провела 4 матча, одержав 3 победы.