Переговоры Тухеля и FA – на продвинутой стадии. Стороны могут скоро договориться
Томас Тухель может возглавить сборную Англии в ближайшее время.
Ранее стало известно, что немецкий специалист является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии.
По информации The Guardian, переговоры между тренером и Футбольной ассоциацией Англии находятся на продвинутой стадии. Уже скоро стороны могут достигнуть договоренности.
В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера английской национальной команды занимает Ли Карсли. При нем сборная провела 4 матча, одержав 3 победы.
Опубликовал: Алексей Белоус
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