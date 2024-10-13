Гвардиола – мечта сборной Англии. Его ждут после «Ман Сити»

Пеп не исключает, что согласится.

Кто станет новым тренером сборной Англии? После печальных 1:2 от Греции веры в Ли Карсли поубавилось.

Теперь все чаще говорят о приглашении Пепа Гвардиолы, чей контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025-го. Для Англии это кандидат мечты.

В Англии считают, что Пеп «понимает культуру национальной команды», и дают все полномочия. Пугает лишь огромная зарплата

В Футбольной ассоциации Англии мечтают о сотрудничестве с Пепом Гвардиолой.

На него посматривают уже с июля: активизировались после новостей о возможном уходе испанца из «Ман Сити» по окончании сезона-2024/25. Ради Пепа готовы ждать год и работать с временным тренером.

Правда, есть проблема: сейчас Пеп получает около 20 млн фунтов, FA столько предложить не сможет.

Как сообщает Daily Mail, футбольные власти надеются, что испанца привлечет возможность перестроить сборную Англии – при условии, что он получит устраивающие его полномочия.

Англичане ищут тренера, «который понимает культуру национальной команды». Считается, что Гвардиола, проработавший в Англии уже восемь лет, «идеально подходит под это описание». Тренер до конца сезона отложил решение по будущему, поэтому пока с Англией работает Ли Карсли, который раньше возглавлял сборную U21. Теоретически он может остаться и насовсем, если добьется успехов, а Пеп в итоге откажет англичанам.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что FA также готова дождаться истечения контракта главного тренера женской сборной Сарины Вигман, чтобы перевести ее в мужскую команду в 2025-м.

Уэйн Руни за Гвардиолу в сборной: «Если честно, я бы хотел видеть Пепа. Думаю, Англия должна выбирать лучших тренеров. Пеп был бы великолепен, учитывая игру его команд. При этом Ли Карсли заслужил возможность [стать временным тренером]. Я играл с ним в «Эвертоне», мы оба были моложе, он очень хороший человек и тренер. Ли очень хорошо справлялся в Англии U21, как и Гарет [Саутгейт]. Так что, думаю, он заслуживает возможности, и если у него все получится, возможно, он станет следующим тренером сборной».

Сам Пеп еще в августе не исключал вариант со сборной Англии: «Нужно решить, что я хочу делать в жизни. Хочу ли продолжать работать здесь, взять перерыв, тренировать сборные или нет. Сейчас я в «Ман Сити», и по мере приезда на турниры моя энергия снова возрастает, так что я с нетерпением жду сезона».

Слухи пока не комментирует: «Я тренер «Ман Сити», я здесь и очень доволен. Не могу ничего сказать. Не знаю, откуда это взялось, но я очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Мне повезло иметь работу. Когда побеждаешь, у тебя больше шансов продолжить работу».

А про желание тренировать сборную рассказывал в феврале. Вот ответ на вопрос о главной цели в карьере: «Я хотел бы возглавить национальную команду на чемпионате мира или Европы».

Кроме Пепа говорят о Тухеле – все совсем близко. Доверия к Карсли все меньше

Ли Карсли возглавил Англию в начале августа и провел лишь три матча. По 2:0 с Ирландией и Финляндией плюс 1:2 от Греции. Последний результат сильно ударил по доверию, особенно учитывая, что проиграли впервые , еще и на «Уэмбли».

Теперь фаворит по версии букмекеров – Томас Тухель. На его назначение в английскую сборную дают коэффициент 2.10. Тренер ведет переговоры с FA и обсуждает условия возможного контракта, договориться могут уже в ближайшее время.

До Греции главным кандидатом на пост главного был именно Ли Карсли, теперь вероятность меньше – 3.00. И последнее поражение не единственная претензия к Карсли: например, еще он не поет гимн .

Третьим у букмекеров котируется как раз Пеп (6.00), четвертым – Грэм Поттер (8.00), пятым – Эдди Хау (10.00). Поттер какое-то время считался фаворитом сразу после увольнения Гарета Саутгейта, но остановились на Карсли. Эдди Хау привлек успехами в «Ньюкасле» (выход в Лигу чемпионов впервые за 20 лет), его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Правда, как пишет The Telegraph, Хау не хочет покидать «Ньюкасл», несмотря на интерес со стороны FA.

Также думали про Маурисио Почеттино и Юргена Клоппа, но аргентинец в сентябре возглавил США , а немец стал главой футбольного направления «Ред Булла».

Главного кандидата ждать почти год.

Новый тренер Англии – Ли Карсли, пока на время. Кто это?

Фото: Gettyimages.ru / Jeff Dean, Gareth Copley, Matthias Hangst, Harry Murphy