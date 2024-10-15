Линекер о Карсли: «Его слова похожи на пораженчество – тренер Испании не выигрывал трофеев, а Ли делал это. Он просто не верит, что получит работу в сборной, похоже»

Гари Линекер считает, что Ли Карсли не уверен в своих силах в сборной Англии.

Ранее Карсли, временно возглавляющий сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта, заявил : «Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи. Я еще на пути к этому».

«Интересно – до меня доходили слухи и все такое, – знает ли он что-нибудь о поиске нового тренера. Думаю, они проанализировали ситуацию с тренерами. Это то, что известно. И мне интересно, не кажется ли ему, что он не получит эту должность – возможно, поэтому он защищает себя и хочет вернуться на свою прежнюю работу. Не знаю, потому что [слова Карсли] немного похожи на пораженчество.

«Им нужен тренер-победитель». Посмотрите на команды, которые только что выиграли международные турниры. Испанию не возглавлял тренер, который выигрывал трофеи, и уж точно не клубном футболе. Ли Карсли выиграл [чемпионат Европы c Англией U21]. Интересно, что он выиграл трофей, но говорит о клубных достижениях. Возможно, они (Футбольная ассоциация Англии – Сп ортс ’’) связывались с кандидатами, и он узнал об этом, поэтому просто не верит, что получит эту работу», – сказал бывший игрок сборной Англии.