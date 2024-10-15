Воспитанник «Зенита» Москвичев о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Но в жизни, особенно футбольной, бывает всякое»
Воспитанник «Зенита» Богдан Москвичев не исключает перехода в «Спартак».
20-летний вратарь «Зенита» выступает за «Оренбург» на правах аренды.
– Представляете ли себя в «Спартаке»? Вы же воспитанник «Зенита».
– Вижу в этом вопросе провокацию! Могу не отвечать?
– Нет!
– На данный момент – нет.
– Но?
– В жизни, особенно футбольной, бывает всякое, но на данный момент – нет, – сказал Москвичев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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