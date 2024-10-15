Воспитанник «Зенита» Москвичев о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Но в жизни, особенно футбольной, бывает всякое»

Воспитанник «Зенита» Богдан Москвичев не исключает перехода в «Спартак».

20-летний вратарь «Зенита » выступает за «Оренбург » на правах аренды.

– Представляете ли себя в «Спартаке»? Вы же воспитанник «Зенита».

– Вижу в этом вопросе провокацию! Могу не отвечать?

– Нет!

– На данный момент – нет.

– Но?

– В жизни, особенно футбольной, бывает всякое, но на данный момент – нет, – сказал Москвичев .