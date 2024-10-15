Москвичев о словах Глушенкова про сборную: «Точно не поддерживаю. Вызов в сборную – честь для любого игрока. Но Максим уже добился больших высот – по нему сейчас многое ударило»

Богдан Москвичев не поддерживает мнение Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее полузащитник «Зенита» высказался об отношении к сборной и товарищеским играм: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться».

– Точно не поддерживаю мнение Глушенкова о сборной России. Я искренне считаю, что вызов в сборную – это мечта и честь для любого футболиста. Но понятно, что Максим уже добился больших высот – по нему сейчас многое ударило.

– Может, он как раз из тех, кто зазвездился?

– Я лично с ним не знаком. Читал отрывки интервью, но это могло быть выдернуто из контекста, так что не хочу оценивать.

Меня это не касается абсолютно. У нас сейчас впереди классные матчи со сборной, я сконцентрирован на этом. Но в любом случае, повторюсь, получить вызов в сборную и потренироваться с ребятами – это большой опыт. Не понимаю, как от этого можно хотеть отказаться, – сказал вратарь «Зенита », выступающий за «Оренбург » на правах аренды.