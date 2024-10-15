  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Москвичев о словах Глушенкова про сборную: «Точно не поддерживаю. Вызов в сборную – честь для любого игрока. Но Максим уже добился больших высот – по нему сейчас многое ударило»
6

Москвичев о словах Глушенкова про сборную: «Точно не поддерживаю. Вызов в сборную – честь для любого игрока. Но Максим уже добился больших высот – по нему сейчас многое ударило»

Богдан Москвичев не поддерживает мнение Максима Глушенкова о сборной России.

Ранее полузащитник «Зенита» высказался об отношении к сборной и товарищеским играм: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться».

– Точно не поддерживаю мнение Глушенкова о сборной России. Я искренне считаю, что вызов в сборную – это мечта и честь для любого футболиста. Но понятно, что Максим уже добился больших высот – по нему сейчас многое ударило.

– Может, он как раз из тех, кто зазвездился?

– Я лично с ним не знаком. Читал отрывки интервью, но это могло быть выдернуто из контекста, так что не хочу оценивать. 

Меня это не касается абсолютно. У нас сейчас впереди классные матчи со сборной, я сконцентрирован на этом. Но в любом случае, повторюсь, получить вызов в сборную и потренироваться с ребятами – это большой опыт. Не понимаю, как от этого можно хотеть отказаться, – сказал вратарь «Зенита», выступающий за «Оренбург» на правах аренды.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoОренбург
logoМаксим Глушенков
logoБогдан Москвичев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов о словах Глушенкова про сборную: «Важно, что команда просто жива и играет. Карпин хочет переговорить с Максимом с глазу на глаз, а не через прессу – это нормально»
99 октября, 17:01
Карпин о фразе депутата Свищева про Глушенкова как иноагента: «Никак не отреагировал. Такие слова удивили»
159 октября, 13:41
Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»
409 октября, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Энрике об умершей от рака дочери: «Ксана жила с нами 9 замечательных лет. Ее нет физически, но она здесь духовно, мы вспоминаем ее каждый день. Считаю себя счастливчиком»
4 минуты назад
«Сокол» Казань о поиске таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей: «Более 500 заявок на данный момент. Пока никого не взяли»
25 минут назад
Певец Кевин Ролдан о вечеринке Роналду в 2015-м: «В тот день я должен был выступить в Мексике, но отец сказал, что заказчик – Криштиану. Тогда я брал за это 250 тысяч долларов – он платил без колебаний»
921 минуту назад
Тухель – главный кандидат на пост тренера Англии, FA ведет переговоры с его агентами. Назначение Гвардиолы не рассматривается
1537 минут назад
Гути: «У футболистов нет частной жизни. Мбаппе, Роналду, Месси не забирают письма из почтового ящика, их все останавливают для фото»
1737 минут назад
Глава КФФ о Черчесове: «Об отставке даже не думаем. Ребятам нравится футбол, в который они сейчас играют. Это новый стиль, новая философия»
1357 минут назад
«Реал» несколько месяцев проводил концерты на «Бернабеу» без одобрения пожарных – его получили лишь 30 августа. Клуб и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия от 2017 года продолжала действовать
1058 минут назад
Если вы гуру скаутинга digital-специалистов, как Мендеш в футболе, тогда приходите работать в Спортс’’ рекрутером!
сегодня, 11:00Вакансия
Изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося в отеле в Стокгольме (TV4)
174сегодня, 10:57
Матч Беларуси с Северной Ирландией в ноябре могут перенести из Белфаста. Власти Британии вправе отказать белорусам в визах из-за санкций
10сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе. 18-летний хавбек играет за «Ривер Плейт» на правах аренды
119 минут назад
Отложено собрание клубов АПЛ о решении суда в пользу «Сити» по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Лига надеялась на быстрое решение вопроса
224 минуты назад
Интерес «Реала» к Виртцу растет. В клубе видят замену Модричу в хавбеке «Байера» (As)
739 минут назад
Трахтенберг о «тарасовском борще»: «Посвящение в «Спартак» до сих пор происходит не только в музее, но и в столовой. Попробовать борщ – важный ритуал»
352 минуты назад
«Пари НН» и Живоглядов расторгли контракт. Защитник не провел ни одного матча в этом сезоне
4сегодня, 11:11
Кескинен о тату с рыбачащим Руни: «Он был моим кумиром, когда играл в «МЮ». И я люблю рыбалку. Это две мои любимые вещи, объединенные в одной татуировке»
5сегодня, 11:00
Президент «Лацио» о Гринвуде: «Хватит с нас наемников. Нам нужны только те, кто выбирает «Лацио». Он перешел в «Марсель», это не вызывает сожалений»
6сегодня, 10:48
Глава пресс-службы «Спартака» о «тарасовском борще»: «Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Традиции живут, но с учетом диетологических премудростей»
2сегодня, 10:25
Лусиано Гонду: «Поставил цель стать лучшим бомбардиром РПЛ. Иногда получается забивать, иногда нет – надо мыслить позитивно»
6сегодня, 10:11
Гаскойн о шансах «Арсенала» на титул: «У них все шансы, Артета поразил меня. Виден дух соперничества с «Сити», но им не стоит зацикливаться друг на друге»
3сегодня, 10:03