Власти Франции запретили болельщикам ПСВ посетить игру с «ПСЖ». Нидерландские фанаты приобрели 2000 билетов
Болельщикам ПСВ запретили приехать в Париж на матч с «ПСЖ».
Матч Лиги чемпионов между нидерландским клубом и парижской командой состоится 22 октября.
Сообщается, что французские власти запретили болельщикам ПСВ посещение выездного матча с «ПСЖ» из-за прошлогодних беспорядков во время встречи нидерландской команды с «Лансом».
Болельщики ПСВ уже приобрели 2 тысячи билетов на игру с парижским клубом.
«Решение французских властей было абсолютно неожиданным. ПСВ сожалеет не только о самом решении французских властей, но и о его сроках.
Все приготовления уже были завершены, и многие расходы понесены. К тому же команда Петера Боса надеялась на поддержку своих преданных болельщиков», – говорится в заявлении ПСВ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: L’Équipe
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