Агент Захаряна: «Арсен тренируется, но играть еще не может. Надо набрать кондиции, пока идет международная пауза. Восстановится к ближайшим матчам, будем надеяться»

Агент Арсена Захаряна высказался о восстановлении полузащитника «Сосьедада».

21-летний российский полузащитник не играл в новом сезоне из-за травмы, полученной летом. Захарян перенес операцию на голеностопе.

«Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Международная пауза пока идет, ему надо набрать кондиции, физическое состояние, понадобится время.

Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», – сказал агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна.