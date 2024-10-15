Агент Захаряна: «Арсен тренируется, но играть еще не может. Надо набрать кондиции, пока идет международная пауза. Восстановится к ближайшим матчам, будем надеяться»
Агент Арсена Захаряна высказался о восстановлении полузащитника «Сосьедада».
21-летний российский полузащитник не играл в новом сезоне из-за травмы, полученной летом. Захарян перенес операцию на голеностопе.
«Арсен тренируется с командой, но играть еще не может. Международная пауза пока идет, ему надо набрать кондиции, физическое состояние, понадобится время.
Будем надеяться, что восстановится к ближайшим играм», – сказал агент Геннадий Голубин, представляющий интересы Захаряна.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости