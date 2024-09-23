«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «Еще пара занятий на поле – и приступит к работе в общей группе» 

В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна от травмы.

В начале августа российский хавбек перенес операцию на голеностопе.

«Захарян начнет тренироваться на поле на предстоящей неделе. Ему понадобится еще пара таких занятий, чтобы приступить к работе в общей группе», — сообщили в пресс‑службе баскского клуба.