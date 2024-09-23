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«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «Еще пара занятий на поле – и приступит к работе в общей группе» 

В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна от травмы.

В начале августа российский хавбек перенес операцию на голеностопе.

«Захарян начнет тренироваться на поле на предстоящей неделе. Ему понадобится еще пара таких занятий, чтобы приступить к работе в общей группе», — сообщили в пресс‑службе баскского клуба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoтравмы
logoАрсен Захарян
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