«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «100% на этой неделе будет работать в общей группе. Нужно провести 10 тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи»
В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян вернется к общим тренировкам.
21-летний российский полузащитник не играл в новом сезоне из-за травмы, полученной летом.
«Завтра у команды первая тренировка после паузы на игры сборных. Арсен может начать завтра или послезавтра, но сто процентов на этой неделе россиянин будет работать в общей группе.
После этого, Захаряну как минимум нужно провести десять тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи», – сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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