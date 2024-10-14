«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «100% на этой неделе будет работать в общей группе. Нужно провести 10 тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи»

В «Реал Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян вернется к общим тренировкам.

21-летний российский полузащитник не играл в новом сезоне из-за травмы, полученной летом.

«Завтра у команды первая тренировка после паузы на игры сборных. Арсен может начать завтра или послезавтра, но сто процентов на этой неделе россиянин будет работать в общей группе.

После этого, Захаряну как минимум нужно провести десять тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи», – сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.