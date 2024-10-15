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  • Кессиэ назвал Дембеле игроком с высочайшим IQ из всех, с кем играл. Франк считает Леау лучшим дриблером, де Йонга – распасовщиком
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Кессиэ назвал Дембеле игроком с высочайшим IQ из всех, с кем играл. Франк считает Леау лучшим дриблером, де Йонга – распасовщиком

Франк Кессиэ назвал Усмана Дембеле игроком с высочайшим футбольным IQ.

Полузащитника «Аль-Ахли» попросили назвать футболистов, обладающих лучшими навыками, из тех, с кем хавбек когда-либо выступал в одной команде. 

– Среди всех игроков, с кем ты выступал, у кого лучшая левая нога?

Усман Дембеле

– Правая нога. 

– Рафаэл Леау в клубе, Жервиньо в сборной. 

– Кто самый быстрый? 

Жервиньо

– У кого лучший дриблинг?

Рафаэл Леау

– Кто лучше делает передачи? 

– Френки де Йонг

– У кого самый высокий футбольный IQ?

– Сложный вопрос. Пожалуй, Усман Дембеле, – сказал экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Ахли». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
logoПСЖ
logoМилан
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЖервиньо
logoАль-Ахли Джидда
logoФранк Кессиэ
logoФренки де Йонг
logoУсман Дембеле
logoРафаэл Леау
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