Кессиэ назвал Дембеле игроком с высочайшим IQ из всех, с кем играл. Франк считает Леау лучшим дриблером, де Йонга – распасовщиком
Франк Кессиэ назвал Усмана Дембеле игроком с высочайшим футбольным IQ.
Полузащитника «Аль-Ахли» попросили назвать футболистов, обладающих лучшими навыками, из тех, с кем хавбек когда-либо выступал в одной команде.
– Среди всех игроков, с кем ты выступал, у кого лучшая левая нога?
– Правая нога.
– Рафаэл Леау в клубе, Жервиньо в сборной.
– Кто самый быстрый?
– Жервиньо.
– У кого лучший дриблинг?
– Рафаэл Леау.
– Кто лучше делает передачи?
– Френки де Йонг.
– У кого самый высокий футбольный IQ?
– Сложный вопрос. Пожалуй, Усман Дембеле, – сказал экс-полузащитник «Милана» и «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Ахли».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
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