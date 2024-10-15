Кессиэ назвал Дембеле игроком с высочайшим IQ из всех, с кем играл. Франк считает Леау лучшим дриблером, де Йонга – распасовщиком

Франк Кессиэ назвал Усмана Дембеле игроком с высочайшим футбольным IQ.

Полузащитника «Аль-Ахли» попросили назвать футболистов, обладающих лучшими навыками, из тех, с кем хавбек когда-либо выступал в одной команде.

– Среди всех игроков, с кем ты выступал, у кого лучшая левая нога?

– Усман Дембеле .

– Правая нога.

– Рафаэл Леау в клубе, Жервиньо в сборной.

– Кто самый быстрый?

– Жервиньо .

– У кого лучший дриблинг?

– Рафаэл Леау .

– Кто лучше делает передачи?

– Френки де Йонг .

– У кого самый высокий футбольный IQ?

– Сложный вопрос. Пожалуй, Усман Дембеле, – сказал экс-полузащитник «Милана » и «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Ахли».