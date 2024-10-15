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Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе. 18-летний хавбек играет за «Ривер Плейт» на правах аренды

Клаудио Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе.

Как сообщает Manchester Evening News, 18-летний аргентинский полузащитник присоединится к «горожанам» на вторую половину сезона.

Сообщается также, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола планирует привлечь Эчеверри к работе с первой командой. 

Ранее сообщалось, что «горожане» могут отправить полузащитника в аренду в «Жирону». 

На данный момент аргентинец, купленный «Манчестер Сити» за 14,5 млн евро и еще 9 млн в качестве бонусов, выступает на правах аренды за «Ривер Плейт».

В 2024 году Эчеверри провел 22 игры в чемпионате Аргентины, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Аргентина
logoРивер Плейт
Клаудио Эчеверри
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