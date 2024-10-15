Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе. 18-летний хавбек играет за «Ривер Плейт» на правах аренды
Клаудио Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе.
Как сообщает Manchester Evening News, 18-летний аргентинский полузащитник присоединится к «горожанам» на вторую половину сезона.
Сообщается также, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола планирует привлечь Эчеверри к работе с первой командой.
Ранее сообщалось, что «горожане» могут отправить полузащитника в аренду в «Жирону».
На данный момент аргентинец, купленный «Манчестер Сити» за 14,5 млн евро и еще 9 млн в качестве бонусов, выступает на правах аренды за «Ривер Плейт».
В 2024 году Эчеверри провел 22 игры в чемпионате Аргентины, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Manchester Evening News
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