Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе. 18-летний хавбек играет за «Ривер Плейт» на правах аренды

Клаудио Эчеверри присоединится к «Манчестер Сити» в январе.

Как сообщает Manchester Evening News, 18-летний аргентинский полузащитник присоединится к «горожанам» на вторую половину сезона.

Сообщается также, что главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола планирует привлечь Эчеверри к работе с первой командой.

Ранее сообщалось , что «горожане» могут отправить полузащитника в аренду в «Жирону».

На данный момент аргентинец, купленный «Манчестер Сити » за 14,5 млн евро и еще 9 млн в качестве бонусов, выступает на правах аренды за «Ривер Плейт ».

В 2024 году Эчеверри провел 22 игры в чемпионате Аргентины, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .