Кркич, Кубо, дос Сантос, Ламела и Халилович – в списке игроков, не ставших «новыми Месси», от As

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Боян Кркич вошел в список футболистов, не сумевших стать «новыми Месси».

В перечень, составленный As, включены 17 игроков, которых в начале карьеры сравнивали с аргентинским форвардом, но которые к этому моменту не смогли реализовать свой потенциал.

В него вошли:

– Ли Сын У;

Гай Ассулин;

Жан-Мари Донгу;

Джовани дос Сантос;

Лука Ромеро;

– Диего Лайнес;

Эрик Ламела;

– Диего Буонанотте;

– Хуан Итурбе;

– Луан Виейра;

– Ален Халилович;

– Марко Марин;

– Боян Кркич;

– Такефуса Кубо;

– Сотирис Нинис;

– Мунир Эль-Хаддади;

– Клаудио Эчеверри.

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48 комментариев
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где давыдов?
+100
-4
+96
Ответ c4hgwff5k9
где давыдов?
Так он стал
+48
0
+48
Эчеверри всего 18 лет, его нахождение здесь необоснованно
+31
0
+31
Ответ Kanye East_1116222356
Ламар будет там же
Кендрик ?
+30
-2
+28
Ответ c4hgwff5k9
где давыдов?
Ожидаемый коммент
+23
-3
+20
где роналду?
+36
-20
+16
Марин и Буанонотте на год младше лол
+15
-1
+14
Пресса сама навешивает эти ярлыки «нового Месси», «нового Роналду», а потом делает такие списки)
+9
-1
+8
Ответ Сергей Максимюк
Эчеверри всего 18 лет, его нахождение здесь необоснованно
Как и Лука Ромеро, которому 19
+7
0
+7
Ответ Папа Футбола
Кендрик ?
Одом
+6
0
+6
Ответ Александр Александров
где роналду?
Ай молодец 👏
+7
-2
+5
Половина игроков почти ровесники Месси, двум нет и 20 лет 😅
+4
0
+4
Ответ Okaka
Марин и Буанонотте на год младше лол
Джованни ДОС Сантос тоже
+3
0
+3
Ответ Okaka
Марин и Буанонотте на год младше лол
Да и Боян зажигал вместе с Месси.
Логично было бы включить сюда Мастура, Эль Шаарави, Эдегора, Деулофеу, Фелиша, Фати и Демира
+5
-2
+3
Ответ Ansu Fati
Да и Боян зажигал вместе с Месси. Логично было бы включить сюда Мастура, Эль Шаарави, Эдегора, Деулофеу, Фелиша, Фати и Демира
Эдегор в полном порядке.
+5
-2
+3
Ответ wonka.
Пресса сама навешивает эти ярлыки «нового Месси», «нового Роналду», а потом делает такие списки)
«Новый Роналду» никто не называет, так как нету такого игрока-нарцисса, на которого бы пахали все в команде, отдавали бы ему все пенальти и штрафные и боялись бы забить гол, ожидая истерики от примадонны, потому что не выкатили ему.
+6
-4
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Уверен в будущем появится тот, кто затмит собой достижения, а главное игру Месси. Но для нашего поколения он останется величайшим! Это как дедов на спортс ру тяжело переубедить, что Месси круче Марадоны, потому что для них раньше и трава была зеленее, и кола вкуснее и буханка хлеба стоила рубль двадцать.
Это точно. Батя всегда говорит что Марадона самый лучший и всегда с восхищением говорит о голе который он забил с рукой
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Ответ Ansu Fati
Да и Боян зажигал вместе с Месси. Логично было бы включить сюда Мастура, Эль Шаарави, Эдегора, Деулофеу, Фелиша, Фати и Демира
Разве всех из этого списка называли "новым Месси"? Не припомню такого.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Уверен в будущем появится тот, кто затмит собой достижения, а главное игру Месси. Но для нашего поколения он останется величайшим! Это как дедов на спортс ру тяжело переубедить, что Месси круче Марадоны, потому что для них раньше и трава была зеленее, и кола вкуснее и буханка хлеба стоила рубль двадцать.
Достижения затмить будет практически невозможно,в т.ч и из-за космической статы Месси и кучу рекордов
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Ответ Футбол_это_жизнь
Уверен в будущем появится тот, кто затмит собой достижения, а главное игру Месси. Но для нашего поколения он останется величайшим! Это как дедов на спортс ру тяжело переубедить, что Месси круче Марадоны, потому что для них раньше и трава была зеленее, и кола вкуснее и буханка хлеба стоила рубль двадцать.
Если появится кто-то реально круче, никто не будет с этим спорить.
Просто это почти невозможно, учитывая диапазон возможностей Месси.
Ведь никто не спорит, что Марадона был гением. А как определить, кто гениальнее? Никак. Но у Месси шире арсенал средств. Он подошёл к пределу созидательных и атакующих возможностей.

И игроку, который соберётся его превзойти, придётся сделать всё то же самое и что-то ещё. Сейчас просто невозможно представить, что именно это может быть.

Но в каких-то отдельных аспектах вполне могут найтись игроки, которые его превзойдут. Что-то вроде такого: Месси в лучшие годы обыгрывал по 3-4-5 соперников, а кто-то начнёт по 6-7 накручивать. Не представляю, как это будет выглядеть, но допускаю такой вариант. Но чтобы во всём его превзойти... Невозможно было представить, что появится сам Месси, а тут должен появиться Месси+.
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Ответ Rassulio
Эдегор в полном порядке.
Вышел отличный игрок из него. Но надо признать, от него ожидали намного большего, когда подписывали в Реал
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Где Денис Давыдов?)
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Поржал со списка
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Где Давыдов? Или он стал?😀
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Ответ Павел Корнилов
А легендарный Жано ананидзе?
хах
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Ответ Ansu Fati
Да и Боян зажигал вместе с Месси. Логично было бы включить сюда Мастура, Эль Шаарави, Эдегора, Деулофеу, Фелиша, Фати и Демира
Из всех перечисленных, только про фати помню, чтоб так называли
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Ответ Dmitry Koway
Из всех перечисленных, только про фати помню, чтоб так называли
https://bulbul.kg/video:19858
https://m.lenta.ru/articles/2015/01/23/odegaard/amp/
https://dzen.ru/a/ZfG6YAyri0zEbUTB
https://www.sports.ru/amp/post/2900024/
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Ответ Stamford_greybeard
Гормон роста без лимитов не давали
Так никому из них и не светило не вырасти больше 145 сантиметров
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Дзюба в списке игроков ставших роналду
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Ответ Футбол_это_жизнь
Уверен в будущем появится тот, кто затмит собой достижения, а главное игру Месси. Но для нашего поколения он останется величайшим! Это как дедов на спортс ру тяжело переубедить, что Месси круче Марадоны, потому что для них раньше и трава была зеленее, и кола вкуснее и буханка хлеба стоила рубль двадцать.
Да и надо ли переубеждать…Марадона-герой своего времени, Месси-своего)
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