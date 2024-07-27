Кркич, Кубо, дос Сантос, Ламела и Халилович – в списке игроков, не ставших «новыми Месси», от As

Боян Кркич вошел в список футболистов, не сумевших стать «новыми Месси».

В перечень, составленный As, включены 17 игроков, которых в начале карьеры сравнивали с аргентинским форвардом, но которые к этому моменту не смогли реализовать свой потенциал.

В него вошли:

– Ли Сын У;

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– дос Сантос;

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– Диего Лайнес;

– ;

– Диего Буонанотте;

– Хуан Итурбе;

– Луан Виейра;

– Ален Халилович;

– Марко Марин;

– Боян Кркич;

– Такефуса Кубо;

– Сотирис Нинис;

– Мунир Эль-Хаддади;

– Клаудио Эчеверри.

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