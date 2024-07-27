Кркич, Кубо, дос Сантос, Ламела и Халилович – в списке игроков, не ставших «новыми Месси», от As
Боян Кркич вошел в список футболистов, не сумевших стать «новыми Месси».
В перечень, составленный As, включены 17 игроков, которых в начале карьеры сравнивали с аргентинским форвардом, но которые к этому моменту не смогли реализовать свой потенциал.
В него вошли:
– Ли Сын У;
– Гай Ассулин;
– Джовани дос Сантос;
– Лука Ромеро;
– Диего Лайнес;
– Эрик Ламела;
– Диего Буонанотте;
– Хуан Итурбе;
– Луан Виейра;
– Ален Халилович;
– Марко Марин;
– Боян Кркич;
– Такефуса Кубо;
– Сотирис Нинис;
– Мунир Эль-Хаддади;
– Клаудио Эчеверри.
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Логично было бы включить сюда Мастура, Эль Шаарави, Эдегора, Деулофеу, Фелиша, Фати и Демира
Просто это почти невозможно, учитывая диапазон возможностей Месси.
Ведь никто не спорит, что Марадона был гением. А как определить, кто гениальнее? Никак. Но у Месси шире арсенал средств. Он подошёл к пределу созидательных и атакующих возможностей.
И игроку, который соберётся его превзойти, придётся сделать всё то же самое и что-то ещё. Сейчас просто невозможно представить, что именно это может быть.
Но в каких-то отдельных аспектах вполне могут найтись игроки, которые его превзойдут. Что-то вроде такого: Месси в лучшие годы обыгрывал по 3-4-5 соперников, а кто-то начнёт по 6-7 накручивать. Не представляю, как это будет выглядеть, но допускаю такой вариант. Но чтобы во всём его превзойти... Невозможно было представить, что появится сам Месси, а тут должен появиться Месси+.
https://m.lenta.ru/articles/2015/01/23/odegaard/amp/
https://dzen.ru/a/ZfG6YAyri0zEbUTB
https://www.sports.ru/amp/post/2900024/