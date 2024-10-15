«Реал» несколько месяцев проводил концерты на «Бернабеу» без одобрения пожарных – его получили лишь 30 августа. Клуб и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия от 2017 года продолжала действовать

Концерты на «Сантьяго Бернабеу» проводились без одобрения пожарных.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, об этом стало известно после запроса Más Madrid в городской совет Мадрида по поводу лицензии домашней арены «Реала ».

Утверждается, что в ответ на запрос власти города направили документ от 1 августа, из которого следует, что лицензия «Сантьяго Бернабеу » на тот момент находилась в стадии оформления. Для получения разрешения на проведение концертов не хватало одобрения от пожарных, которые запросили «некоторые исправления», прежде чем выдать положительное заключение.

Городской совет Мадрида, в свою очередь, подтвердил, что лицензия на эксплуатацию, которая распространяется на работы по «глубокой реконструкции» стадиона, была выдана лишь 30 августа. Таким образом, в течение нескольких месяцев концерты на «Сантьяго Бернабеу» проводились без одобрения пожарных. Однако «Реал» и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия, выданная в 2017 году, продолжала действовать, так как она не имела срока истечения.

Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.