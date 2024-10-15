«Реал» несколько месяцев проводил концерты на «Бернабеу» без одобрения пожарных – его получили лишь 30 августа. Клуб и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия от 2017 года продолжала действовать
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, об этом стало известно после запроса Más Madrid в городской совет Мадрида по поводу лицензии домашней арены «Реала».
Утверждается, что в ответ на запрос власти города направили документ от 1 августа, из которого следует, что лицензия «Сантьяго Бернабеу» на тот момент находилась в стадии оформления. Для получения разрешения на проведение концертов не хватало одобрения от пожарных, которые запросили «некоторые исправления», прежде чем выдать положительное заключение.
Городской совет Мадрида, в свою очередь, подтвердил, что лицензия на эксплуатацию, которая распространяется на работы по «глубокой реконструкции» стадиона, была выдана лишь 30 августа. Таким образом, в течение нескольких месяцев концерты на «Сантьяго Бернабеу» проводились без одобрения пожарных. Однако «Реал» и городской совет Мадрида утверждают, что лицензия, выданная в 2017 году, продолжала действовать, так как она не имела срока истечения.
Напомним, ранее «Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума. Клуб уменьшил громкость музыки и объявлений, затем предложил жителям соседних со стадионом домов звукоизолировать жилища, но люди отказались – им мешает не только шум, но и посетители концертов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий