«Реал» уменьшил громкость музыки и объявлений на «Бернабеу» во время матчей. Соседи жаловались на шум во время игры с «Эспаньолом»
Как пишет Marca, мадридский клуб хочет производить как можно меньше шума в период работ по звукоизоляции на «Бернабеу», что позволило бы проводить на стадионе концерты и другие мероприятия. Ранее все запланированные концерты до весны 2025 года были отменены из-за жалоб соседей на шум.
Кроме того, после матча с «Эспаньолом» (4:1) в прошлую субботу ассоциация пострадавших от «Бернабеу» пожаловалась на шум во время игры – жители района были недовольны оповещениями после каждого забитого гола.
Сообщается, что перед вчерашним матчем с «Алавесом» (3:2) на «Бернабеу» убавили громкость музыки перед началом матча и во время разминки игроков. Также был убавлен звук при объявлениях по громкой связи стадиона, однако после начала матча диктор делал объявления с обычной громкостью.
Отмечается, что болельщики «Реала» недовольны изменениями.
«Настанет время, когда нам придется праздновать голы в тишине. Они жаловались, что это футбольный стадион, а не место проведения концертов, а теперь их раздражают еще и празднования голов. В конце концов Флорентино Пересу придется выкупить все здания», – сказал один из болельщиков.
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