Президент «Лацио» о Гринвуде: «Хватит с нас наемников. Нам нужны только те, кто выбирает «Лацио». Он перешел в «Марсель», это не вызывает сожалений»

Клаудио Лотито не жалеет, что Мэйсон Гринвуд не перешел в «Лацио».

В конце июня сообщалось, что римский клуб предложил «Манчестер Юнайтед» 20 миллионов фунтов и 50% от суммы следующей продажи вингера, но получил отказ. Позже Гринвуд перешел в «Марсель».

«Он абсолютно не вызывает сожалений. Тот, кто не захотел прийти в «Лацио», не может быть причиной для сожалений. Он счастлив в «Марселе », он сделал свой выбор, и это нормально.

Мы не принимаем наемников, нам нужны только те, кто выбирает «Лацио». С нас хватит наемников», – заявил президент «Лацио ».