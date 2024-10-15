Глава пресс-службы «Спартака» о «тарасовском борще»: «Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Традиции живут, но с учетом диетологических премудростей»

В «Спартаке» рассказали, продолжают ли в клубе готовить борщ.

На бывшей базе московского клуба в Тарасовке долгое время готовили суп, который стал известен «тарасовский борщ». Глава пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов рассказал, что в клубе по-прежнему готовят блюдо.

«Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Другое дело, что наука спортивного питания не стоит на месте, и повар учитывает рекомендации врачей и диетологов. Как говорят наши специалисты, борщ можно приготовить полезно, а можно и не очень.

Мы, конечно, стараемся делать это полезно. И обязательно из говядины. Есть много нюансов, от которых зависит польза борща: жирность мяса, его количество, длительность варки бульона, качество овощей, в частности – свеклы, и так далее. В общем, традиции живут, но с учетом всех современных диетологических премудростей», – сказал Зеленов в беседе со Спортсом’‘ .

В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?