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Глава пресс-службы «Спартака» о «тарасовском борще»: «Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Традиции живут, но с учетом диетологических премудростей»

В «Спартаке» рассказали, продолжают ли в клубе готовить борщ.

На бывшей базе московского клуба в Тарасовке долгое время готовили суп, который стал известен «тарасовский борщ». Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что в клубе по-прежнему готовят блюдо.

«Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Другое дело, что наука спортивного питания не стоит на месте, и повар учитывает рекомендации врачей и диетологов. Как говорят наши специалисты, борщ можно приготовить полезно, а можно и не очень.

Мы, конечно, стараемся делать это полезно. И обязательно из говядины. Есть много нюансов, от которых зависит польза борща: жирность мяса, его количество, длительность варки бульона, качество овощей, в частности – свеклы, и так далее. В общем, традиции живут, но с учетом всех современных диетологических премудростей», – сказал Зеленов в беседе со Спортсом’‘.

В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
Питание
Дмитрий Зеленов
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