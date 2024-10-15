Кузьмичев о том, нужен ли Глебов «Спартаку»: «В определенных качествах Данил интереснее Умярова, но в начале атаки Наиль поинтереснее»
– Глебов пересидел в «Ростове»?
– Думаю, что да. Во-первых, уже на протяжении последних трех лет, в межсезонья, его отправляют в «Спартак». Конечно, думаю, и Дане уже хочется попробовать себя в команде, которая борется за высокие места. По мне, Даня должен уже переходить, но тут все зависит и от позиции Алексея Рыскина (спортивный директор «Ростова» – Спортс”), потому что это самый неуступчивый продавец в нашем футболе.
– Вы предвидите уход Глебова зимой?
– То, что покупатель будет, я уверен. Я это знаю. Все будет зависеть от позиции Алексея и Арташеса (Арутюнянц, президент «Ростова» – Спортс”), потому что если они в этой ситуации пойдут навстречу парню…Никто не говорит, что нужно отпустить его даром, но сделать цену приемлемой.
– Вы считаете, что 10 миллионов [евро] – не приемлемая цена?
– Я считаю, что это дороговато.
Если рассматривать «Спартак», то Глебов будет конкурировать с сегодняшним Умяровым. А мне кажется, что «Спартаку» в эту зону нужно покупать футболиста, который изначально будет сильнее Умярова.
– Глебов не сильнее Умярова?
– В определенных качествах он интереснее Умярова, но в начале атаки, например, Умяров поинтереснее, – сказал бывший директор академии «Локомотива» в эфире шоу «Это футбол, брат».
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