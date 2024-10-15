Гендиректор Суперлиги об УЕФА и решении суда ЕС по делу Диарра: «Столпы, на которых держались монополии федераций, начинают рушиться»
Бернд Райхарт высказался о решении суда ЕС по делу Лассана Диарра.
Ранее суд признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза.
«Последние решения суда ЕС показали, что федерации больше не смогут игнорировать необходимость согласования своей деятельности и уставов с законодательством ЕС.
Столпы, на которых до сих пор держались монополии федераций, начинают рушиться», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Kicker
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