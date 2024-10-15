Россия могла сыграть с Венесуэлой. Стороны не договорились о времени и месте проведения матча
РФС не смог договориться о товарищеском матче с Венесуэлой.
По словам представителей Футбольной федерации Венесуэлы (FVF), сторонам не удалось согласовать время и место проведения матча.
«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.
У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС, поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», – сообщили в FVF.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости