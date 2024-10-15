Россия могла сыграть с Венесуэлой. Стороны не договорились о времени и месте проведения матча

РФС не смог договориться о товарищеском матче с Венесуэлой.

По словам представителей Футбольной федерации Венесуэлы (FVF), сторонам не удалось согласовать время и место проведения матча.

«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были.

У Венесуэлы и России дружеские отношения, поэтому такой матч в будущем возможен. Мы поддерживаем связь с РФС , поэтому в перспективе хотели бы организовать игру наших главных команд», – сообщили в FVF.