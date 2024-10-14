Федерация Сирии о матче с Россией в Волгограде: «Его климат похож на сирийский, это облегчит адаптацию игроков» 

Вице-президент федерации футбола Сирии рассказал об организации матча с Россией.

«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде.

Волгоград был выбран для проведения матча, потому что его климат похож на сирийский, чтобы облегчить адаптацию для сирийских игроков», – сказал Абдеррахман аль-Хатиб.