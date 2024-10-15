Дани Себальос полностью восстановился от травмы.

Хавбек «Реала » не играл с 1 сентября из-за растяжения связок голеностопа.

Таким образом, 28-летний испанец может принять участие в матче 10-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который пройдет в субботу.