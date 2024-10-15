Себальос полностью восстановился от травмы. Хавбек «Реала» не играл с 1 сентября
Дани Себальос полностью восстановился от травмы.
Хавбек «Реала» не играл с 1 сентября из-за растяжения связок голеностопа.
Таким образом, 28-летний испанец может принять участие в матче 10-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который пройдет в субботу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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