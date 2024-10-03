Родриго и Милитао будут готовы к матчу «Реала» с «Вильярреалом». Себальос должен вернуться после международного перерыва

Появились подробности о состоянии трех травмированных «Реала».

У защитника Эдера Милитао возник дискомфорт в бедре после матча с «Лиллем» в Лиге чемпионов (0:1). Родриго пропускал встречу из-за проблем со спиной . Вингер «Реала» травмировался в дерби с «Атлетико».

Журналист The Athletic Гильермо Раи, ссылаясь на данные от клуба, сообщает, что обследование, проведенное сегодня, не выявило у Милитао проблем со здоровьем. Что касается Родриго, то, как ожидается, с завтрашнего дня он вернется к тренировкам с командой и будет готов к матчу с «Вильярреалом».

Дани Себальос провел часть тренировки с командой – хавбек не играл с 1 сентября из-за растяжения связок голеностопа. Предполагается, что он вернется сразу после международного перерыва.