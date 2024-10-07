  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шикунов о 1-м голе «Ростову» от «Спартака» после розыгрыша от ворот: «Ростов» не «Барселона». Не тот уровень, чтобы так начинать атаки. Надо было просто выносить вперед» 
4

Шикунов о 1-м голе «Ростову» от «Спартака» после розыгрыша от ворот: «Ростов» не «Барселона». Не тот уровень, чтобы так начинать атаки. Надо было просто выносить вперед» 

Александр Шикунов раскритиковал «Ростов» за розыгрыш мяч от ворот коротким пасом.

Бывший спортивный директор дончан высказался после разгрома «Ростова» от «Спартака» (0:3) в Мир РПЛ.

— Первый гол — это прежде всего ошибка Одоевского или Глебова, которого накрыл Умяров?

— В первую очередь возникают вопросы к голкиперу. Одоевскому надо было просто выносить мяч вперед. А он отдал передачу, что называется, на грани…

Но это стиль «Ростова». Дончане хотят так играть, однако, видите, как получается. Значит, не тот уровень футболистов, чтобы таким образом начинать атаки, выходить из обороны. «Ростов» не «Барселона». 

Глебов в касание хотел отпасовать, но его уже накрыли. И вратарь должен был все это предвидеть. Глебов спиной находился к Умярову, он не понимал, где конкретно спартаковец, как далеко он от него — в метре, в полуметре... Это прежде всего недоработка Одоевского. Хроническая болезнь «Ростова». Ей-богу! 

До этой ошибки красно-белые впереди вообще ничего не создали. Напротив, у гостей были хорошие подходы. Сутормин пробил, а мог даже отдать. Первые минуты вообще остались за гостями, которые выполняли план Валерия Георгиевича [Карпина]. Но этот первый гол все сломал. И автоматом пошло — второй, третий. Четвертый не засчитали, – сказал Шикунов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoАлександр Шикунов
logoтактика
logoДанил Глебов
logoСпорт-Экспресс
logoДаниил Одоевский
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин про ошибку Одоевского: «Третий гол после розыгрыша за полтора года – это много? 30 минут не было никакого толка от прессинга «Спартака», «Ростов» спокойно выходил»
685 октября, 20:05
«Спартак» разнес «Ростов» – 3:0! У Шамара дубль, Умяров забил после ошибки Одоевского
2365 октября, 17:57
«Спартак» после ошибки Одоевского забил «Ростову». Глебов не успел выбить мяч после паса вратаря и попал в Умярова
305 октября, 16:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алаев о российском футболе: «Зенит» боролся бы за выход в 1/8 финала ЛЧ, да и не только он, сборная была бы конкурентоспособна сейчас. Главное – не бросить весла»
315 минут назад
КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Ростовом»
1816 минут назад
Скоулз о трансферах «МЮ»: «Просто бардак – они потратили безумные деньги, а некоторые игроки даже не попадают в состав! Забьют ли Хейлунд и Зиркзе 20 голов? Я так не думаю»
927 минут назад
Слишкович возглавил «Оренбург»
2830 минут назад
«Год геноцида, 76 лет оккупации». Игроки чилийского «Палестино» вынесли баннер с критикой Израиля на матч чемпионата
1338 минут назадФото
Простая игра с крутыми призами – залетайте и выигрывайте iPhone 15!
39 минут назадСпецпроект
«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости
13сегодня, 06:10
Бабаев о рассмотрении иска Федотова в CAS: «Вероятность победы ЦСКА высокая, но надо учитывать политический подтекст» 
51сегодня, 06:09
Флик о Левандовском, Ямале и Рафинье: «Работаем над химией между ними, и у них отлично получается. «Барса» много забивает – это добавляет уверенности» 
32сегодня, 05:52
Защитник «Крыльев» Солдатенков об Осинькине: «Топ-тренер, ставит интересный футбол. У меня нет объяснений, почему может быть отставка» 
27сегодня, 04:57
Ко всем новостям
Последние новости
Здьелар о Пьяниче в ЦСКА: «Топ-игрок, который может делать разницу. Команда будет сильнее, это хорошо для всех нас»
7 минут назад
Вальверде о словах Суареса, что Бьелса «разъединил сборную Уругвая»: «Есть доля правды, но лучше обсуждать проблемы внутри команды. Мы должны двигаться дальше и думать о победе»
8 минут назад
Карраскаль о шансах «Динамо» на титул: «В футболе все возможно. В РПЛ много хороших команд, мы не исключение»
229 минут назад
Энрике о результатах «ПСЖ»: «Начало сезона кажется многообещающим. Не хватает главного – чемпионства в Лиге 1 и быть конкурентными во всех турнирах» 
556 минут назад
Хавбек «Крыльев» Гарре об Осинькине: «Не думаю, что головы футболистов заняты новостями о возможной отставке. Это больше тема для прессы» 
2сегодня, 07:28
Алаев о матче России с легионерами РПЛ: «Если соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить» 
13сегодня, 07:13
Доннарумма о лидерстве «Монако» в Лиге 1: «Ничего страшного, что «ПСЖ» не первый – до конца чемпионата еще далеко, мы прибавим» 
4сегодня, 06:57
Аршавин о «Крыльях» и 0:1 от «Локо»: «Провели хороший матч. Если бы он закончился вничью, мы бы не удивились» 
5сегодня, 06:42
Гендиректор «Динамо» об интересе к Рожкову: «Не комментируем. Трансферное окно закрылось, о чем сейчас говорить?»
6сегодня, 06:27
Аршавин о дебюте Пьянича в РПЛ: «Нельзя сказать, что плохо играл, но ничем не запомнился. Не думаю, что он в идеальной форме»
7сегодня, 05:34