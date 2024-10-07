Шикунов о 1-м голе «Ростову» от «Спартака» после розыгрыша от ворот: «Ростов» не «Барселона». Не тот уровень, чтобы так начинать атаки. Надо было просто выносить вперед» 

Александр Шикунов раскритиковал «Ростов» за розыгрыш мяч от ворот коротким пасом.

Бывший спортивный директор дончан высказался после разгрома «Ростова» от «Спартака » (0:3) в Мир РПЛ .

— Первый гол — это прежде всего ошибка Одоевского или Глебова, которого накрыл Умяров?

— В первую очередь возникают вопросы к голкиперу. Одоевскому надо было просто выносить мяч вперед. А он отдал передачу, что называется, на грани…

Но это стиль «Ростова ». Дончане хотят так играть, однако, видите, как получается. Значит, не тот уровень футболистов, чтобы таким образом начинать атаки, выходить из обороны. «Ростов » не «Барселона».

Глебов в касание хотел отпасовать, но его уже накрыли. И вратарь должен был все это предвидеть. Глебов спиной находился к Умярову, он не понимал, где конкретно спартаковец, как далеко он от него — в метре, в полуметре... Это прежде всего недоработка Одоевского. Хроническая болезнь «Ростова». Ей-богу!

До этой ошибки красно-белые впереди вообще ничего не создали. Напротив, у гостей были хорошие подходы. Сутормин пробил, а мог даже отдать. Первые минуты вообще остались за гостями, которые выполняли план Валерия Георгиевича [Карпина ]. Но этот первый гол все сломал. И автоматом пошло — второй, третий. Четвертый не засчитали, – сказал Шикунов .