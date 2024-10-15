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  • Шабаров о судействе с Китаем (1:0): «Обычное гостевое. В прошлом матче России U21 поставили два пенальти. Ясно было, что в этой игре судья не будет этого делать» 
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Шабаров о судействе с Китаем (1:0): «Обычное гостевое. В прошлом матче России U21 поставили два пенальти. Ясно было, что в этой игре судья не будет этого делать» 

Иван Шабаров оценил победу сборной России U21 над Китаем (1:0) в товарищеском матче.

— Ожидали, что вторая игра будет не такая, как первая. В первой (6:0) нас где-то недооценили. Не ожидали, что соперник так закроется с первых минут. Сели — вся игра строилась, вскроем ли мы оборону. Сумели, молодцы, вскрыли. Преодолели. Моментов было не так много, как в прошлом матче. Команда соперника очень дисциплинированно сыграла в обороне.

— Как оцените судейство?

— Обычное гостевое. В прошлой игре нам поставили два пенальти. Ясно было, что в этой игре судья не будет этого делать. Предупреждали игроков, они терпели. Где-то эмоции проскальзывали, но в целом – достаточно дисциплинированно.

— На фоне эмоций Дмитриев был на грани красной.

— Самое простое было его поменять, но надо учиться. Хотел, чтобы ему показали карточку, тогда бы он понял. Партнеры ему сказали. В игре с Уругваем была похожая ситуация. Мы решили дать возможность для взросления ему самому.

— Кого назовете лучшим игроком?

— Салтыков забил, выделю его. Остальные сыграли неплохо, но больше причин для лучшего игрока я не вижу, – сказал тренер молодежной сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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