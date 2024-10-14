Россия U21 обыграла в гостях Китай (1:0) в товарищеском матче благодаря голу Салтыкова
Молодежная сборная России победила в гостях Китай U21 (1:0).
Единственный гол на счету хавбека «Локомотива» Никиты Салтыкова.
Игра прошла на национальной тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в Сянхэ.
Товарищеский матч
Китай U21 – Россия U21 – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Салтыков (52).
Россия U21: Дегтев, Лобов (Лукин, 60), Рядно (Рожков, 46), Коледин (Бессмертный, 46), Бардачев (Кирш, 60), Дмитриев (Васильев, 84), Зорин, Салтыков (Кисляк, 71), Колтаков (Родионов, 46), Чобанов, Никишин (Чупаев, 60).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
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