Нагельсманн про 1:0 с Нидерландами: «Заслуженная победа Германии. Нам могли забить только в добавленное время»
Юлиан Нагельсманн оценил победу сборной Германии над Нидерландами (1:0) в Лиге наций.
«Мы много контролировали мяч, особенно в первом тайме. Единственное, чего не хватало – реализации. Мы хорошо прессинговали, нашли правильные решения.
Во втором тайме они изменили схему, и прессинговать стало сложнее. У нас начались проблемы с высоким прессингом, старались защищаться глубже.
В добавленное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не было. Так что победу считаю заслуженной».
О голе Левелинга
«Не ожидали, что Левелинг так сыграет, но знали, что он может. Мы видели это по последним матчам за «Штутгарт». Дебют в сборной – это всегда непросто, но он провел отличный матч. Здорово отработал в обороне, принимал грамотные решения в атаке. Очень хороший дебют!» – сказал тренер сборной Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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