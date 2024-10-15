Нагельсманн про 1:0 с Нидерландами: «Заслуженная победа Германии. Нам могли забить только в добавленное время» 

Юлиан Нагельсманн оценил победу сборной Германии над Нидерландами (1:0) в Лиге наций.

«Мы много контролировали мяч, особенно в первом тайме. Единственное, чего не хватало – реализации. Мы хорошо прессинговали, нашли правильные решения.

Во втором тайме они изменили схему, и прессинговать стало сложнее. У нас начались проблемы с высоким прессингом, старались защищаться глубже.

В добавленное время нам могли забить, но других опасных ситуаций у наших ворот не было. Так что победу считаю заслуженной».

О голе Левелинга

«Не ожидали, что Левелинг так сыграет, но знали, что он может. Мы видели это по последним матчам за «Штутгарт». Дебют в сборной – это всегда непросто, но он провел отличный матч. Здорово отработал в обороне, принимал грамотные решения в атаке. Очень хороший дебют!» – сказал тренер сборной Германии .