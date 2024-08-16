Называющий себя пророком нигерийский пастор призвал Осимхена не переходить в «Челси»: «Это погубит его карьеру»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки Виктор Осимхен религия Футбол

Нигерийский пастор призвал Виктора Осимхена не переходить в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб интересуется нападающим «Наполи». Нигериец подал запрос о трансфере.

Основатель Евангелической духовной церкви в Нигерии Элайджа Айоделе, который называет себя пророком, предостерег Осимхена от перехода в «Челси».

«Я хочу быстро дать совет [Осимхену], как было указано. Осимхен не должен переходить в «Челси», потому что, если он перейдет туда, он не будет блистать. Это погубит его карьеру.

Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдет в «Челси», не вызывайте его в сборную. В любом случае нужно тщательно подумать предварительно перед его вызовом, потому что у нас есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат мира и Кубок Африки», – заявил пастор.

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23 комментария
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Ну тут не надо быть пророком, что бы прийти к такому выводу
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Нас таких пророков целый Спортс
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+17
Ответ Андрей Рыжков
Ну тут не надо быть пророком, что бы прийти к такому выводу
Зашел в комменты чтобы написать это ,а тут пророк Андрей Рыжов уже сделал это за меня😂
+14
0
+14
Не нужно быть пророком чтобы понимать, что переходить сейчас в Челси не лучшая идея
+7
-2
+5
Вот так все эти пророки и работают, говорят базовые вещи которые к любому относятся 🤣
+3
-1
+2
Что скажет пророк Санбой?
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Мбаппе отговаривал от перехода какой-то президент Франции, а тут аж целый пророк. Вот это уровень
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Тут и пророком быть не нужно
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Тут нас полспортса такие пророки. Это и ежу понятно
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Пророк со спортса))
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Скорее этот пророк погубит его душу
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Был бы колдун, то сработало бы. А так пророки для африканцев не авторитеты. А вот шаман, колдун - это да! А если в процессе еще и животинку убьет, так они вообще в экстазе.
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Муту, Шевченко и другим некто не посетовал, не переходит в Челси?
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Обмельчали пророки. Трут за футбик. Что дальше? Следующий пророк порекомендует мне покупать коту Вискас?
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не обязательно быть пророком, чтобы это понять
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> у нас есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат мира и Кубок Африки

нормально он там бодяги местной навернул
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однозначно пророк
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Плюс мотивация будет Осимену показать достойную игру
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Ответ Тэм Соловьёв
Зашел в комменты чтобы написать это ,а тут пророк Андрей Рыжов уже сделал это за меня😂
Возможно, он и есть этот самый пророк
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Ответ Андрей Рыжков
Ну тут не надо быть пророком, что бы прийти к такому выводу
думаю, он так осимхена спасает, а не свои способности демонстрирует
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Ответ Royal Watcher
Вот так все эти пророки и работают, говорят базовые вещи которые к любому относятся 🤣
Да родственники скорее всего занесли денег пророку, чтобы склонить к контракту с шейхами.
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Ответ Лужин
Да родственники скорее всего занесли денег пророку, чтобы склонить к контракту с шейхами.
пророк хочет победы сборной, поэтому у него свой интерес
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