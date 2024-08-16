Называющий себя пророком нигерийский пастор призвал Осимхена не переходить в «Челси»: «Это погубит его карьеру»

Нигерийский пастор призвал Виктора Осимхена не переходить в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб интересуется нападающим « ». Нигериец подал запрос о трансфере.

Основатель Евангелической духовной церкви в Нигерии Элайджа Айоделе, который называет себя пророком, предостерег от перехода в « ».

«Я хочу быстро дать совет [Осимхену], как было указано. Осимхен не должен переходить в «Челси», потому что, если он перейдет туда, он не будет блистать. Это погубит его карьеру.

Футбольная федерация Нигерии, если Осимхен перейдет в «Челси», не вызывайте его в сборную. В любом случае нужно тщательно подумать предварительно перед его вызовом, потому что у нас есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат мира и », – заявил пастор.