Агент Баринова о переходе из «Локо» в «Спартак»: «Мы не должны думать в сослагательных наклонениях, но если будет какое-то предложение...»

Агент Дмитрия Баринова не исключил переход капитана «Локомотива» в «Спартак».

– Перейдет ли Баринов в «Спартак»?

– Мы не должны думать в сослагательных наклонениях: «Если бы, да кабы». Мы живем от игры к игре, как говорится. Вот сегодня игра, все, отдохнули, ждем следующей игры.

А что, если... Так в футбол не играют. Но если будет какое-то предложение... – сказал Павел Банатин.