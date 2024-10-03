Агент Баринова о переходе из «Локо» в «Спартак»: «Мы не должны думать в сослагательных наклонениях, но если будет какое-то предложение...»
Агент Дмитрия Баринова не исключил переход капитана «Локомотива» в «Спартак».
– Перейдет ли Баринов в «Спартак»?
– Мы не должны думать в сослагательных наклонениях: «Если бы, да кабы». Мы живем от игры к игре, как говорится. Вот сегодня игра, все, отдохнули, ждем следующей игры.
А что, если... Так в футбол не играют. Но если будет какое-то предложение... – сказал Павел Банатин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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