Медведев о Соболеве: «Он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист»
Александр Медведев высказался о дебюте Александра Соболева за «Зенит».
Соболева представили в качестве игрока петербуржцев на презентации хоккейного СКА. Экс-форвард «Спартака» дебютировал за «Зенит» в товарищеской игре с «Кайратом» (4:3).
– Мы его подписали на 30 секунд [в хоккейный СКА], но он тут же перешел в «Зенит» (смеется).
– Когда ожидается его дебют?
– Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол.
Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист, – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости