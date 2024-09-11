Медведев о Соболеве: «Он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист»

Александр Медведев высказался о дебюте Александра Соболева за «Зенит».

Соболева представили в качестве игрока петербуржцев на презентации хоккейного СКА. Экс-форвард «Спартака» дебютировал за «Зенит» в товарищеской игре с «Кайратом» (4:3).

– Мы его подписали на 30 секунд [в хоккейный СКА], но он тут же перешел в «Зенит» (смеется).

– Когда ожидается его дебют?

– Он в товарищеском матче уже дебютировал, практически полностью его отыграл. Участвовал в двух голевых комбинациях. Ему нужно засчитать передачу, после его удара был забит гол.

Самое главное, что он работает и хочет доказать всем и себе, какой он футболист, – сказал председатель правления «Зенита ».