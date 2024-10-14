Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»

Валерий Газзаев оценил идею проведения матча между сборными России и Казахстана.

Сборной Казахстана руководит экс-тренер российской национальной команды Станислав Черчесов. Он возглавил казахстанскую сборную этим летом.

«Я весьма положительно отношусь к идее проведения матча с Казахстаном. Я считаю, что мы можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью и Узбекистаном , а также с другими командами.

Мы видим, что Российский футбольный союз прилагает много усилий для поисков соперников, но многие команды отказываются с нами играть, говоря об УЕФА и возможных санкциях», – заявил бывший тренер сборной России.

Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»