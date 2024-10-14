Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»
Валерий Газзаев оценил идею проведения матча между сборными России и Казахстана.
Сборной Казахстана руководит экс-тренер российской национальной команды Станислав Черчесов. Он возглавил казахстанскую сборную этим летом.
«Я весьма положительно отношусь к идее проведения матча с Казахстаном. Я считаю, что мы можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью и Узбекистаном, а также с другими командами.
Мы видим, что Российский футбольный союз прилагает много усилий для поисков соперников, но многие команды отказываются с нами играть, говоря об УЕФА и возможных санкциях», – заявил бывший тренер сборной России.
Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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