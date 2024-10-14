«Зенит» и Cosmos Hotel Group стали партнерами. В отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel открыт номер в клубных цветах
«Сине-бело-голубые стали первым российским клубом, заключившим договор о сотрудничестве с гостиничной сетью федерального масштаба. Партнерское соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.
14 октября в рамках партнерства в петербургском отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel (5*) был открыт уникальный номер в клубных цветах.
Для реализации совместного проекта был выбран номер категории «полулюкс», расположенный на пятом этаже исторического отеля сети, с панорамным видом на Владимирский проспект. Общая площадь номера — 35 квадратных метров. Дизайн пространства наполнен важными символами «Зенита» и атрибутикой петербургской команды, ключевыми предметами интерьера являются чемпионское фото команды сезона-2023/24 и футболка с автографами игроков основного состава.
Номер доступен для бронирования с 15 октября.
Следующим этапом сотрудничества станет создание новой интерактивной зоны на «Газпром Арене», – говорится в сообщении петербургского клуба.
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