РПЛ согласовала дополнительные 15 трансляций на «Матч ТВ» перед сезоном – за это заплатит спонсор лиги. Всего их будет 75
РПЛ согласовала дополнительные трансляции на «Матч ТВ».
По информации «РБ Спорт», перед началом сезона лига согласовала дополнительные 15 трансляций. Таким образом, в этом сезоне на федеральном канале покажут 75 матчей Мир РПЛ.
Пересмотр действующего контракта связан с тем, что на «Матч ТВ» в прошлом сезоне транслировалось значительно больше 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.
При этом дополнительные средства за трансляции лига и клубы получат не от «Матч ТВ», а от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего количества эфиров получает и больше рекламы.
В 2021 году РПЛ заключила с «Матч ТВ» контракт, рассчитанный до 2026 года.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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