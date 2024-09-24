РПЛ согласовала дополнительные 15 трансляций на «Матч ТВ» перед сезоном – за это заплатит спонсор лиги. Всего их будет 75

РПЛ согласовала дополнительные трансляции на «Матч ТВ».

По информации «РБ Спорт», перед началом сезона лига согласовала дополнительные 15 трансляций. Таким образом, в этом сезоне на федеральном канале покажут 75 матчей Мир РПЛ.

Пересмотр действующего контракта связан с тем, что на «Матч ТВ» в прошлом сезоне транслировалось значительно больше 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.

При этом дополнительные средства за трансляции лига и клубы получат не от «Матч ТВ», а от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего количества эфиров получает и больше рекламы.

В 2021 году РПЛ заключила с «Матч ТВ » контракт, рассчитанный до 2026 года.