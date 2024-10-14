Дьяков о «Спартаке»: «Третье место – потолок. Нестабильность – их главная проблема: нет длинной серии побед, внятных результатов»

Денис Дьяков считает, что «Спартак» не поднимется выше третьего места в Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после 11 туров.

«Главная проблема «Спартака » – нестабильность. Это было и в двух сезонах при Абаскале , и сейчас при Станковиче. Нет длинной серии побед, внятных результатов, отсюда и шестое место.

Когда уйдет нестабильность, потеря очков с соперниками послабее, тогда будут подниматься в таблице. «Спартак» претендует на высокие места, но потолок – третье место», – сказал бывший игрок «Динамо».