Андрей Канчельскис: «Спартак» – самая непредсказуемая команда РПЛ. Но при Станковиче выглядит лучше, чем при Абаскале»

Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака».

«Когда «Спартак » станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на отлично. Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями.

Сейчас «Спартак» – самая непредсказуемая команда РПЛ . Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале », – сказал экс-игрок сборной России.