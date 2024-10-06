Андрей Канчельскис: «Спартак» – самая непредсказуемая команда РПЛ. Но при Станковиче выглядит лучше, чем при Абаскале»
Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака».
«Когда «Спартак» станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на отлично. Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями.
Сейчас «Спартак» – самая непредсказуемая команда РПЛ. Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости