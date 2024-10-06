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Йован Танасиевич: «Станкович и Абаскаль – это разные уровни. Деян уже становился чемпионом с «Ференцварошем»

Йован Танасиевич высказался о Гильермо Абаскале и Деяне Станковиче.

«Не хочу сравнивать Станковича с Абаскалем, Деян уже выиграл чемпионство с «Ференцварошем», а кого тренировал Абаскаль, я не знаю. Это разные уровни. «Спартак» в этом сезоне играл очень хорошо, но где-то не повезло.

После окончания первой части чемпионата можно будет делать выводы. Потому что пока пара игр серьезно меняет положение в турнирной таблице. Станкович сам разберется, но ему будет нелегко, о чем я сразу сказал, когда он подписал контракт», – сказал экс-игрок московского «Динамо».

После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и идет 5-м в таблице.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЙован Танасиевич
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
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