«Амкар» принимает «Композит». Приходите поддержать команду в домашнем кубковом матче!

В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Амкар» сыграет с «Композитом».

Матч состоится во вторник, 15 октября, в 19:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» после 25 туров идет на втором месте в своей группе LEON-Второй лиги Б, обладая 52-я очками. «Композит» также занимает второе место в своей группе, набрав 50 очков. Приходите на стадион поддержать команду!

Билеты на матч доступны по ссылке .