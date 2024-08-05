Иньяки Уильямс уговаривает Нико остаться в «Атлетике». Это серьезное препятствие для трансфера в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Иньяки Уильямс уговаривает брата Нико остаться в «Атлетике».

«Барселона» продолжает ожидать от игрока решения по поводу трансфера, но в клубе настроены все более пессимистично.

Нико, победивший на Евро-2024 со сборной , пока находится в отпуске с семьей и ближайшим окружением. Его брат и партнер по клубу оказывает на него серьезное давление, чтобы он не покинул « » этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

В самом клубе ожидают, что 12 августа Нико присоединится к предсезонке с командой. Некоторые источники также утверждают, что по возращении полузащитнику предложат новый контракт, чтобы окончательно убедить его остаться.

« », со своей стороны, готова постараться ради усиления команды, чтобы составить конкуренцию «Реалу», подписавшему Килиана Мбаппе. При этом руководство каталонского клуба готово подождать с подписанием игрока до следующего года, если на него сохранится цена в 58 млн евро.