Иньяки Уильямс уговаривает Нико остаться в «Атлетике». Это серьезное препятствие для трансфера в «Барсу» (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Иньяки Уильямс деньги Нико Уильямс Футбол

Иньяки Уильямс уговаривает брата Нико остаться в «Атлетике».

«Барселона» продолжает ожидать от игрока решения по поводу трансфера, но в клубе настроены все более пессимистично.

Нико, победивший на Евро-2024 со сборной Испании, пока находится в отпуске с семьей и ближайшим окружением. Его брат и партнер по клубу Иньяки оказывает на него серьезное давление, чтобы он не покинул «Атлетик» этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

В самом клубе ожидают, что 12 августа Нико присоединится к предсезонке с командой. Некоторые источники также утверждают, что по возращении полузащитнику предложат новый контракт, чтобы окончательно убедить его остаться.

«Барселона», со своей стороны, готова постараться ради усиления команды, чтобы составить конкуренцию «Реалу», подписавшему Килиана Мбаппе. При этом руководство каталонского клуба готово подождать с подписанием игрока до следующего года, если на него сохранится цена в 58 млн евро.

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49 комментариев
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А ну типа с баблом вопросов нет и все брат виноват?
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Ответ Sweeet
Вот Атлетик реально больше, чем клуб
Это же по сути сборная Страны басков. Интересно, как бы они сыграли на международном турнире
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Вообще без шуток было бы красиво, чтобы два брата стали легендами такого клуба как Атлетик и провели всю карьеру там. Учитывая специфику клуба в выборе игроков это была бы очень красивая история. Раньше было больше такого, что яркие игроки оставались в родных и скромных клубах, а не рвались в топы. Из нынешних только Берарди такой и старший Уильямс наверно. Ещё Гайа из Валенсии на ум приходит
+28
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Главное чтобы Нико Форсаж не смотрел или Даменика Торето не встретил
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Ответ войд
Комментарий скрыт
А че так скромно?
Бильбао,это клуб который держится вся ЛА Лига.
Ты же в своем мире живешь.
Так вот там за Ла Лигу борятся Атлетик и Бильбао…
Как девушка из мема..Сегодня будут драться Конор и Макгрегор
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Ответ Анвар Масимов
Иньяки сам карьеру не развил нормально и брата туда же тянет
Им этот клуб дал путевку в жизнь. Для них он по идее буквально больше чем клуб
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Вот Атлетик реально больше, чем клуб
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+6
Ответ iegord
Достаточно эгоистично со стороны брата. Нико сейчас на вершине хайпа, за него борются и называют главной целью топ клубы. Неизвестно, как он проведет следующий сезон, и кто захочет его после него купить. Возможности Барсы действительно купить его - уже другой вопрос, но как будто брат должен желать ему лучшего развития карьеры в любом случае
Иньяки просто видит примеры Эскурсы, Эскерро и Иниго Мартинеса. Все трое были очень нужны Атлетику и не очень нужны Барсе, все трое перешли, ни один не заиграл.
+6
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+5
Ответ iegord
Достаточно эгоистично со стороны брата. Нико сейчас на вершине хайпа, за него борются и называют главной целью топ клубы. Неизвестно, как он проведет следующий сезон, и кто захочет его после него купить. Возможности Барсы действительно купить его - уже другой вопрос, но как будто брат должен желать ему лучшего развития карьеры в любом случае
Он верит в брата, а не думает, что тот вспыхнул и надо поскорее урвать жирный контракт, где попало
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Либо пусть берут и меня, либо пусть идут #####, добавил Иньяки
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Атлетик — клуб солидный и уважаемый, надо оставаться 😎
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Будет дураком если не перейдет в Барсу. Почти весь костяк будущий сборной там играют, ну и дружбаны Ямал, Бальде
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Ответ barcelonaa
Будет дураком если не перейдет в Барсу. Почти весь костяк будущий сборной там играют, ну и дружбаны Ямал, Бальде
А что хорошего в существовании базового клуба сборной ? Много такие сборные побеждали и побеждают ?
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+3
Ответ Денис Оськин
Потому что к эту сепарскую хрень ни один нормальный игрок не пойдет играть
Барселона тоже один из центров сепаратизма в Испании, только команда еще и поменяла идентичность на международный бренд
+7
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Ответ samatzakirzyanov
Иньиго Мартинес словил волну травм в Барсе
Как будто в Атлетике он блистал здоровьем. 15/38 в последнем сезоне, 27/38 в предпоследнем
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Ответ Никита Малёк
Главное чтобы Нико Форсаж не смотрел или Даменика Торето не встретил
ты сказал семья?
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Ответ Born is the King
Всё правильно. Всегда легендарнее сделать свой клуб с сильным и выигрывать титулы, чем бежать в реал/баварию за халявными чашками имени Марчиняка и конвертов Переса
чья бы мычала,купили игроков на лярд,но очки снимают с Эвертона
+2
0
+2
Ответ Pucheslav
А что хорошего в существовании базового клуба сборной ? Много такие сборные побеждали и побеждают ?
Да, Германия в 2014 ЧМ взяла с костяком игроков из Баварии. Испания взяла трофеи в 2008, 2010, 2012 благодаря костяку из Барсы.
+5
-4
+1
Ответ войд
Комментарий скрыт
Скажу больше он даже статуснее твоего Реала, вот так бывает
+4
-3
+1
Всё правильно. Всегда легендарнее сделать свой клуб с сильным и выигрывать титулы, чем бежать в реал/баварию за халявными чашками имени Марчиняка и конвертов Переса
+8
-7
+1
Жаль конечно эта позиция как раз нуждается в усиление, но нет так нет, насильно мил не будешь, значит нужно решать финансовые проблемы и искать другие варианты
+4
-3
+1
Надеюсь Деку уговорить его, иначе заходить на сезон с Фати на левом фланге и с 1 Левандовски это преступление
+2
-2
0
Ответ Денис Оськин
Потому что к эту сепарскую хрень ни один нормальный игрок не пойдет играть
Или это в Бильбао в 2017 году был референдум об отделении, а не в Барселоне ?
+1
-1
0
Барса; бой с тенью Уильямса
+2
-2
0
Да-да, главное препятствие это брат, а не нищая Барса. Денег нет. Были бы отступные, давно перешел бы
+4
-4
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Иньяки сам карьеру не развил нормально и брата туда же тянет
+5
-5
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще без шуток было бы красиво, чтобы два брата стали легендами такого клуба как Атлетик и провели всю карьеру там. Учитывая специфику клуба в выборе игроков это была бы очень красивая история. Раньше было больше такого, что яркие игроки оставались в родных и скромных клубах, а не рвались в топы. Из нынешних только Берарди такой и старший Уильямс наверно. Ещё Гайа из Валенсии на ум приходит
Раньше было раньше
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0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще без шуток было бы красиво, чтобы два брата стали легендами такого клуба как Атлетик и провели всю карьеру там. Учитывая специфику клуба в выборе игроков это была бы очень красивая история. Раньше было больше такого, что яркие игроки оставались в родных и скромных клубах, а не рвались в топы. Из нынешних только Берарди такой и старший Уильямс наверно. Ещё Гайа из Валенсии на ум приходит
Ещё Йонас Эктор если не ошибаюсь не ушёл из Кёльна.
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Ответ A1190
И как же отступные по вашему останутся прежними с новым контрактом😂😂😂 Атлетик не Барса отпускать за копейки игроков
Он новый контракт подписывал перед евро, с 58 млн отступных
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Главное - семья
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