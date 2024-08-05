Иньяки Уильямс уговаривает Нико остаться в «Атлетике». Это серьезное препятствие для трансфера в «Барсу» (Mundo Deportivo)
Иньяки Уильямс уговаривает брата Нико остаться в «Атлетике».
«Барселона» продолжает ожидать от игрока решения по поводу трансфера, но в клубе настроены все более пессимистично.
Нико, победивший на Евро-2024 со сборной Испании, пока находится в отпуске с семьей и ближайшим окружением. Его брат и партнер по клубу Иньяки оказывает на него серьезное давление, чтобы он не покинул «Атлетик» этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
В самом клубе ожидают, что 12 августа Нико присоединится к предсезонке с командой. Некоторые источники также утверждают, что по возращении полузащитнику предложат новый контракт, чтобы окончательно убедить его остаться.
«Барселона», со своей стороны, готова постараться ради усиления команды, чтобы составить конкуренцию «Реалу», подписавшему Килиана Мбаппе. При этом руководство каталонского клуба готово подождать с подписанием игрока до следующего года, если на него сохранится цена в 58 млн евро.
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