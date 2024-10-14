Херман Денис о «Золотом мяче»: «Лаутаро заслуживает больше всех, он забил столько голов и достиг всех целей»

Херман Денис cчитает, что «Золотой мяч» должен получить Лаутаро Мартинес.

«В этом году он заслуживает больше всех, так как он забил столько голов и достиг всех своих целей», – заявил экс-игрок сборной Аргентины в интервью для TuttoMercatoWeb.com.

В прошлом сезоне Мартинес выиграл скудетто с «Интером », забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»