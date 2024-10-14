Херман Денис о «Золотом мяче»: «Лаутаро заслуживает больше всех, он забил столько голов и достиг всех целей»
Херман Денис cчитает, что «Золотой мяч» должен получить Лаутаро Мартинес.
«В этом году он заслуживает больше всех, так как он забил столько голов и достиг всех своих целей», – заявил экс-игрок сборной Аргентины в интервью для TuttoMercatoWeb.com.
В прошлом сезоне Мартинес выиграл скудетто с «Интером», забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FC Inter 1908
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