Лаутаро о номинации на «Золотой мяч»: «Заслуживаю участия в гонке, безусловно. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня»
Лаутаро Мартинес высказался по поводу номинации на «Золотой мяч».
27-летний форвард «Интера» и сборной Аргентины вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.
«Золотой мяч»? Учитывая сезон, который я провел, я, безусловно, заслуживаю участия в гонке. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня.
Уже второй раз подряд я нахожусь в финальной стадии «Золотого мяча» и думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы быть там», – сказал Лаутаро Мартинес.
В прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Чтобы получить ЗМ надо играть в РМ или в Барсе, если даже Лева не получил и Холанн выигравшие всё, то нет смысла думать о ЗМ игрокам не из Барсы и РМ