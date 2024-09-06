Лаутаро о номинации на «Золотой мяч»: «Заслуживаю участия в гонке, безусловно. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня»

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес высказался по поводу номинации на «Золотой мяч».

27-летний форвард «Интера» и сборной Аргентины вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября. 

«Золотой мяч»? Учитывая сезон, который я провел, я, безусловно, заслуживаю участия в гонке. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня.

Уже второй раз подряд я нахожусь в финальной стадии «Золотого мяча» и думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы быть там», – сказал Лаутаро Мартинес

В прошлом сезоне Мартинес забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

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10 комментариев
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Ответ Cearvm
Ну и смысл от номинации на журналистскую премию? Никогда большие футболисты не гордились "участием в гонке". Видимо, Мартинес понимает свой потолок и не представляет победу, что немного удивительно, ведь никаких несокрушимых Месси и Роналду сейчас нет.
ты входишь в топ-30 лучших игроков мира, чем не гордость? Аршавин тот же на 6 месте чем не гордость? Не все же могут достичь такой высоты, но не надо принижать заслуг тех, кто рядом с победителем. По мне так есть смысл)
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Ну вообще, Лаутаро вполне себе неплохой кандидат на фоне общей массы
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Ответ Николай Володин
Номинации достоин,но не выигрыша)))
Никто про выигрыш и не заикался.
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Ответ Cearvm
Ну и смысл от номинации на журналистскую премию? Никогда большие футболисты не гордились "участием в гонке". Видимо, Мартинес понимает свой потолок и не представляет победу, что немного удивительно, ведь никаких несокрушимых Месси и Роналду сейчас нет.
А теперь перечисли победителей ЗМ из Интера за последние годы? А из Серии А?
Чтобы получить ЗМ надо играть в РМ или в Барсе, если даже Лева не получил и Холанн выигравшие всё, то нет смысла думать о ЗМ игрокам не из Барсы и РМ
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Ответ Cearvm
Ну и смысл от номинации на журналистскую премию? Никогда большие футболисты не гордились "участием в гонке". Видимо, Мартинес понимает свой потолок и не представляет победу, что немного удивительно, ведь никаких несокрушимых Месси и Роналду сейчас нет.
тем более, что всё может измениться. Кто бы мог подумать, что Бензема возьмёт золотой мяч после такой волны хейта против него? или Модрич тот же.
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Ответ quaterbackathome
тем более, что всё может измениться. Кто бы мог подумать, что Бензема возьмёт золотой мяч после такой волны хейта против него? или Модрич тот же.
Это Реал, а ЗМ, практически, карманная цацка Переса в последние годы.
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