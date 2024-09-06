Лаутаро о номинации на «Золотой мяч»: «Заслуживаю участия в гонке, безусловно. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня»

Лаутаро Мартинес высказался по поводу номинации на «Золотой мяч».

27-летний форвард « » и сборной вошел в число 30 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Имя победителя будет названо на церемонии награждения 28 октября.

«Золотой мяч»? Учитывая сезон, который я провел, я, безусловно, заслуживаю участия в гонке. Я очень много работал, чтобы достичь этого уровня.

Уже второй раз подряд я нахожусь в финальной стадии «Золотого мяча» и думаю, что у меня есть все необходимое, чтобы быть там», – сказал .

В прошлом сезоне забил 24 гола в Серии А и стал лучшим бомбардиром. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»