Гвардиола о будущем: «Еще не решил, нужно подумать. Я немного устал, это правда. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию»

Пеп Гвардиола высказался о своих планах на будущее.

– Я немного устал, это правда. Как и все мы устаем от нашей работы. Но я очень, очень сильно люблю футбол. И продолжаю его любить. И находиться в Италии мне в радость.

Я еще не решил, что дальше, мне нужно подумать. Если бы я уже решил, то сказал бы. Что угодно может произойти. Я даже не знаю, где буду работать.

Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию.

– Если говорить про Италию, куда бы вы приехали?

– Ну, «Дженоа» сильна... – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в передаче Che Tempo Che Fa.