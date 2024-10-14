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Гвардиола о будущем: «Еще не решил, нужно подумать. Я немного устал, это правда. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию»

Пеп Гвардиола высказался о своих планах на будущее.

– Я немного устал, это правда. Как и все мы устаем от нашей работы. Но я очень, очень сильно люблю футбол. И продолжаю его любить. И находиться в Италии мне в радость.

Я еще не решил, что дальше, мне нужно подумать. Если бы я уже решил, то сказал бы. Что угодно может произойти. Я даже не знаю, где буду работать.

Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию.

– Если говорить про Италию, куда бы вы приехали?

– Ну, «Дженоа» сильна... – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в передаче Che Tempo Che Fa.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoДженоа
logoПеп Гвардиола
logoРоберто Баджо
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