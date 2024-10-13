Дешам о Лиге наций: «Не стану говорить, что меня она не волнует, но интересно становится при попадании в восьмерку лучших»

Дидье Дешам ответил на вопрос о значимости Лиги наций.

«Ее значение такое, какое вы ей придаете. Это соревнование, и я не стану говорить, что меня оно не волнует.

Но с точки зрения спортивного сезона интересно становится тогда, когда ты попадаешь в восьмерку лучших.

Для вещателей это означает большее количество матчей с громкой афишей, а те, кто занял более низкие места, больше не выступают. Для вас, конечно, так интереснее», – сказал главный тренер сборной Франции.