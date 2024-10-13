Дешам о Лиге наций: «Не стану говорить, что меня она не волнует, но интересно становится при попадании в восьмерку лучших»
Дидье Дешам ответил на вопрос о значимости Лиги наций.
«Ее значение такое, какое вы ей придаете. Это соревнование, и я не стану говорить, что меня оно не волнует.
Но с точки зрения спортивного сезона интересно становится тогда, когда ты попадаешь в восьмерку лучших.
Для вещателей это означает большее количество матчей с громкой афишей, а те, кто занял более низкие места, больше не выступают. Для вас, конечно, так интереснее», – сказал главный тренер сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости