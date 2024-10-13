Ромащенко о серии Казахстана без побед: «Мы это проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Все под контролем Саламыча. Происходящее сейчас в плюс для Черчесова»

Мирослав Ромащенко не переживает насчет работы Станислава Черчесова в Казахстане.

Команда под руководством российского специалиста не забила ни одного гола в 4 матчах и пропустила восемь.

«Не работаю в штабе, поэтому не знаю, из-за чего у Казахстана Черчесова сейчас такие результаты. Но мне жаль, что на данную секунду происходит так.

Однако руководством заявлено, что сборная через Лигу наций готовится к отбору на чемпионат мира. Трагедии не происходит – просто знакомство с командой, главный тренер смотрит способности игроков. Не акцентировал бы внимание на результатах.

Мы это же проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Все под контролем Саламыча, ничего не упущено.

Главный ориентир сборной Казахстана – отбор на чемпионат мира. Это и другой уровень, и проверка себя по сравнению с прошлым сезоном. То, что происходит сейчас, в плюс для Черчесова.

Я понимаю ситуацию, потому что проходил это, работая в штабе сборной России», – отметил бывший ассистент Черчесова.