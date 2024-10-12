Эдерсон о Гвардиоле: «Приятный парень, но иногда раздражает своей требовательностью. С его приходом команды АПЛ стали играть активнее, больше владеть мячом»

Эдерсон высказался о работе с Пепом Гвардиолой и его влиянии на АПЛ.

Вратаря «Манчестер Сити » попросили описать главного тренера команды, выбрав одну черту характера: «приятный», «раздражающий» или «злой».

«Из-за вас у меня будут неприятности. В нем сочетаются все три качества... Он приятный парень, но иногда раздражает своей требовательностью, потому что он и должен быть требовательным по отношению к профессиональным игрокам. И он злится при необходимости.

Таким образом, в нем сочетаются все три качества. Но он приятный парень вне поля и очень, очень требовательный на нем. И он иногда злится, как и любой другой человек, как и любой другой тренер, когда дела идут неважно, когда команда играет не очень хорошо. Конечно, мы знаем, что не сможем проводить 70 матчей на блестящем уровне, в той или иной игре будет спад.

Нужно принимать во внимание все, чего Гвардиола добился с командой, и все, что он смог изменить. Сейчас в каждом матче Премьер-лиги заметно, как команды стараются играть в более активный футбол, больше владеть мячом, и это совершенно не похоже на то, что было, когда он только пришел.

Поэтому возможность участвовать в этом проекте и достичь всего, чего я достиг, для меня большая честь. Это мечта моего детства», – сказал Эдерсон .