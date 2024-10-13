«МЮ» связывался с тренером «Штутгарта» летом. Хенесс отказался переходить
«Манчестер Юнайтед» интересен Себастиан Хенесс.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, манкунианцы летом, еще до продления контракта с Эриком тен Хагом, связывались с главным тренером «Штутгарта» с целью узнать, будет ли немец готов возглавить команду, если появится такая возможность. С ним также хотели обсудить возможные трансферы.
Утверждается, что 42-летний специалист отклонил запрос «МЮ».
«Штутгарт» стал вторым в прошлом чемпионате Германии, а в нынешнем после 6 туров идет на 8-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости