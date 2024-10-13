«МЮ» связывался с тренером «Штутгарта» летом. Хенесс отказался переходить

«Манчестер Юнайтед» интересен Себастиан Хенесс.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, манкунианцы летом, еще до продления контракта с Эриком тен Хагом , связывались с главным тренером «Штутгарта » с целью узнать, будет ли немец готов возглавить команду, если появится такая возможность. С ним также хотели обсудить возможные трансферы.

Утверждается, что 42-летний специалист отклонил запрос «МЮ ».

«Штутгарт» стал вторым в прошлом чемпионате Германии, а в нынешнем после 6 туров идет на 8-м месте.