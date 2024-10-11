Тен Хаг верит, что продолжит тренировать «МЮ». Сейчас Эрик в отпуске за пределами Англии (MEN)

Эрик тен Хаг рассчитывает, что сохранит работу в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Manchester Evening News, нидерландец и его окружение ожидают, что на игру против «Брентфорда» 19 октября команда выйдет под руководством нынешнего главного тренера.

Сейчас тен Хаг находится в отпуске. Он проводит время за пределами Англии.

Во вторник состоялось совещание руководства клуба, на котором, возможно, рассматривался вопрос о будущем тен Хага . Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было – и источник MEN в клубе отмечает, что это было «рутинное» ежемесячное заседание исполнительного комитета, не предполагающее публичных комментариев.

«МЮ » занимает 14-е место в АПЛ после 7 туров.