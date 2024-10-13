Колосков о «Динамо»: «Они не умеют играть без мяча, сразу – паника и суета. С ЦСКА допустили четыре выхода один в один за тайм – такого нет ни в одной дворовой команде»

Вячеслав Колосков оценил игру «Динамо» в текущем сезоне.

Команда Марцела Лички уступила ЦСКА (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ .

– Личка в прошлом сезоне до последнего тура боролся за чемпионство, такое дано не каждому тренеру. Он обладает нужными знаниями, лидерскими качествами. При том, что я часто критиковал «Динамо» за игру в обороне и за неумение играть в свой футбол от начала до конца. Пока эти болевые точки остались.

«Динамо» просто не умеет играть без мяча. Она просто не обучена. Как только «Динамо» теряет мяч, начинается паника и суета. Никто не знает, куда бежать. Последняя игра с ЦСКА это доказала. «Динамо » пропустило четыре выхода один в один в первом тайме – такого нет ни в одной дворовой команде. Команда высшего уровня не должна такое позволять.

– То есть нельзя однозначно обвинить Личку в большинстве бед команды?

– Хороший тренер добивается результата и воспитывает хороших футболистов. Тот же Осинькин не добивается невероятных результатов, но он поставляет футболистов, которые даже за сборную играют. У Лички пока нет ни того, ни другого. Мы в праве были ожидать, что молодые футболисты будут прибавлять. Грулев, Гагнидзе , Гладышев – они не растут, не прибавляют. Это говорит о том, что нет индивидуальной работы с игроками.

У меня нет сомнений в компетенции Лички, но надо, чтобы он что-то поправил. Надо каждый день в том числе отдельно работать с молодежью, – сказал почетный президент Российского футбольного союза.